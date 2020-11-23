وزراء التعاون الإسلامي يتصدون لتشويه صورة الأديان

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وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين «جدول أعمال الدورة الـ47 يتضمن جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم العالم الإسلامي، ومنها: القضية الفلسطينية، ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب، والإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وحشد الموارد للدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية عن الروهينجيا، والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وما قد يطرأ من قضايا أخرى».ويناقش وزراء الخارجية خلال يومين «عدة قضايا سياسية وإنسانية واقتصادية وثقافية واجتماعية، والمسائل التي تتعلق بشؤون العلوم والتكنولوجيا، والإعلام، والتقدم المحرز في برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025».
من جهة أخرى، يعقد وزراء الخارجية ورؤساء الوفود جلسة لشحذ الأفكار حول «التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي». حسبما جاء في البيان الصادر عن المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة ويقع مقرها في جدة.
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