شكرا لقرائتكم خبر 6 قتلى من قوات الأمن الأفغانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل ستة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية، وأصيب 12 آخرون في هجومين منفصلين شنتهما حركة طالبان مساء أمس الأحد بإقليمي بغلان في شمال شرق البلاد، ونيمروز (في جنوب غرب البلاد)، بحسب ما قاله مسؤولون ومصادر من الإقليمين.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية أمس عن مصادر في بغلان القول، إن طالبان هاجمت أمس الأحد قافلة تابعة للقوات الحكومية في الإقليم، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة آخرين، وذكرت المصادر أن الحادث وقع على طريق «بغلان - قندوز» السريع في منطقة «بغلان مركزي».

وقالت المصادر إن قوات الأمن كانت في طريقها من قندوز إلى كابول عندما واجهت كمين طالبان، مضيفة أن «الاشتباكات التي وقعت بعد مواجهة الكمين، أسفرت عن إلحاق أضرار ببعض المركبات التابعة للجيش».