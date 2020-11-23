6 قتلى من قوات الأمن الأفغانية

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ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية أمس عن مصادر في بغلان القول، إن طالبان هاجمت أمس الأحد قافلة تابعة للقوات الحكومية في الإقليم، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة آخرين، وذكرت المصادر أن الحادث وقع على طريق «بغلان - قندوز» السريع في منطقة «بغلان مركزي».وقالت المصادر إن قوات الأمن كانت في طريقها من قندوز إلى كابول عندما واجهت كمين طالبان، مضيفة أن «الاشتباكات التي وقعت بعد مواجهة الكمين، أسفرت عن إلحاق أضرار ببعض المركبات التابعة للجيش».
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