3 وزراء يبحثون الانتهاكات الإيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طلبت الحكومة الألمانية من إيران مجددا الامتثال لاتفاق فيينا النووي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس في برلين «إن إيران تنتهك الاتفاق بشكل ممنهج حاليا»، مضيفة «إن ألمانيا تدعو إلى جانب الشركاء، وخاصة الأوروبيين، إيران لوقف هذه الانتهاكات للاتفاقية، والامتثال الكامل لجميع الالتزامات النووية مرة أخرى».

والتقى وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في برلين نظيريه الفرنسي والبريطاني، جان-إيف لودريان ودومينيك راب، لمناقشة كيفية المضي قدما مع المشاركين الآخرين في الاتفاقية، ومع الإدارة الأمريكية الجديدة أيضا إذا اقتضى الأمر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية «نحن واثقون من أن تبني الولايات المتحدة موقف بناء بشأن اتفاقية فيينا النووية يمكن أن يسهم بشكل كبير في كسر الدوامة السلبية الحالية التي نلاحظها مع إيران».