وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن فجر أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن وفاة الرئيس الأسبق للبلاد سيدي ولد الشيخ عبدالله بعد معاناة من مرض عضال.
وقالت مصادر عائلية إن الرئيس الأسبق توفي في العاصمة نواكشوط بعد أيام من عودته من رحلة علاجية إلى تركيا عن عمر ناهز الـ82 عاما.ووصل ولد الشيخ عبدالله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2007 بعد انتخابات حرة وديمقراطية، ثم أطيح به في انقلاب عسكري في أغسطس 2008م.
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