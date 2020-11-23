شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يكشف عن خطته لما بعد الإغلاق.. ويرحب بلقاح «أسترازينيكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: «أ ف ب»

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، عن خطته للقيود المحلية التي ستفرض في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتحل محل الإغلاق في إنجلترا في مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي تستند إلى تكثيف الفحوص ليعود ويرحب عبر «تويتر» بإعلان شركة «أسترازينيكا» تطوير لقاح ضد «كوفيد ـ 19».

وقال جونسون في بيان: «في إنجلترا، يتباطأ ارتفاع عدد الحالات الجديدة»، مضيفاً: «لم تنته الصعوبات بعد، لكن مع توسع نطاق الفحوص واقتراب مرحلة بدء اللقاحات، فإن نظام القيود المحلية سيسهم في إبقاء الفيروس تحت السيطرة».

وستخفف القيود في بعض أيام عطلة الميلاد وهناك محادثات جارية بين الحكومة وسلطات أسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، لمحاولة اعتماد مقاربة موحدة، حيث تقرر كل مقاطعة بريطانية عادة، استراتيجيتها الصحية الخاصة.

وتستعيد إنجلترا خطة القيود المحلية التي صادق عليها مجلس الوزراء، الأحد، وكانت مفروضة قبل الإغلاق لأربعة أسابيع وأُعلنت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن سيتم وضع عدد أكبر من المناطق في مستوى أكثر تشدداً.

وسيكشف مستوى القيود في كل منطقة، الخميس.

وهذه الخطة ستترافق مع برنامج فحوص مكثفة سريعة للسكان في المناطق المصنفة «عالية الخطر». وهذا ما حصل خلال التجربة التي اعتبرت «ناجحة» في ليفربول (شمال غرب) حيث تم فحص أكثر من 200 ألف شخص من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، كما أعلنت الحكومة في البيان.

وعلى المدى الطويل سيتمكن الأشخاص الذين خالطوا حالة إيجابية من الخضوع للفحص بانتظام، ما يتيح لهم تجنب عزل لمدة 14 يوماً، وهو إلزامي في الوقت الراهن، ويخضع له حالياً رئيس الوزراء.

وسيتم إطلاق مشروع رائد الأسبوع المقبل في ليفربول، وسيوسع نطاقه في حال نجاحه ليشمل المعالجين الطبيين في ديسمبر/كانون الأول، ثم بقية أنحاء البلاد في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأحصت بريطانيا، الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من الوباء، أكثر من 55 ألف وفاة وأكثر من 1,5 مليون إصابة.

ورحب جونسون عبر «تويتر» بإعلان شركة «أسترازينيكا» تطويرها لقاحاً ضد «كوفيد ـ 19» بالتعاون مع جامعة أكسفورد تبلغ فاعليته 70% في المتوسط و90% في بعض الحالات. وقال: «هذه النتائج مشجعة جداً وتمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في معركتنا ضد كوفيد ـ 19»، مضيفاً: «هناك مزيد من الفحوص يجب القيام بها، لكن هذه نتائج رائعة».

وأعلنت شركة الأدوية البريطانية «أسترازينيكا» في بيان، اليوم، أنها طورت لقاحاً مضاداً لكوفيد ـ 19 بالتعاون مع جامعة أكسفورد، فعّال بما متوسطه 70%.