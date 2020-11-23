بدور بنت سلطان القاسمي رئيساً للاتحاد الدولي للناشرين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن الاتحاد الدولي للناشرين، الاثنين، تنصيب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيساً للاتحاد بدءاً من دورة أعماله المقبلة للعام 2021، لتكون أول امرأة عربية وإماراتية تتولى هذا المنصب في تاريخ الاتحاد، وثاني امرأة على مستوى العالم.

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