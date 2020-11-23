شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 12 ساعة لإنقاذ فيل سقط في بئر بالهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج – «الشارقة»

استغرق إنقاذ فيل سقط في بئر عميقة بولاية تاميل نادو جنوب الهند، عملية طويلة استمرت 12 ساعة، استعملت خلالها رافعة، بحسب ما نشر موقع «إنسيدار أليرت».

وقال المسؤول في السلطات المحلية بولاية تاميل نادو، راج كومار: إن عملية إخراج الفيل من البئر وإنقاذه من الموت استمرت 12 ساعة، استعملت خلالها رافعة، موضحاً أن الفيل ضلّ طريقه في قرية مجاورة لغابة تقع بمنطقة دارمابوري، وسقط في البئر التي كانت مغطاة بأغصان شجيرات.

وبحسب راج كومار فإن البئر كانت ضيقة وعميقة، الأمر الذي صعّب مهمة إخراج الفيل من الفوهة، ولجأ فريق الإنقاذ إلى استخدام أنابيب تولت مهمة ضخ كميات كبيرة من الماء في البئر لرفع الفيل قليلاً، إلا أن الحيوان لم يستجب لذلك وهاجم الأنابيب.

وأضاف: «في النهاية قررنا تخدير الفيل بمساعدة فريق طبي، وقمنا بالاستعانة برافعة؛ لإخراجه من البئر. قمنا بمراقبة الحيوان لثلاث ساعات بعد إنقاذه، ولم تبدو عليه أي إصابات».

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