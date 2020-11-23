شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيراً للاحتفال الرسمي باليوم الوطني إطلاق حملة «عيشي بلادي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أطلقت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 49 حملة «عيشي بلادي» التي تهدف إلى توحيد الجميع، بدعوتهم لتصوير أنفسهم، وهم يؤدون النشيد الوطني. ووجهت الدعوة للجميع بمختلف أعمارهم وجنسياتهم، للمشاركة، باستخدام الوسم #عيشي_بلادي أو #Eishy_Bilady.

وقال خلفان المزروعي، عضو اللجنة المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، أمس الاثنين: أطلقنا صفحة ضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالاحتفال الرسمي (uaenationalday.ae) يتضمن تعليمات بكيفية تسجيل الفيديو، ويمكن للراغبين أيضاً إرسال تسجيلاتهم عبر منصات التواصل الخاصة بالاحتفال الرسمي (@OfficialUAEND) على «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستغرام». ويمكن للجميع زيارة الموقع المخصص للاطلاع على التفاصيل. ويمكن تقديم المشاركات في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وأضاف: ستبث مجموعة مختارة من التسجيلات ضمن العرض المباشر للاحتفال الرسمي «غرس الاتحاد»، الذي يقام في أبوظبي يوم 2 ديسمبر. كما ستعرض المشاركات على منصات التواصل الخاصة بالاحتفال، ضمن مجموعة من مقاطع الفيديو تبرز تضامن أفراد المجتمع الإماراتي، وهم يؤدون النشيد.

وتابع أنه سيبث العرض الذي سيقام في العاصمة أبوظبي على الهواء مباشرة ولمدة 40 دقيقة، عبر القنوات كافة، ما يتيح للجميع من مختلف الأعمار والجنسيات على أرض الوطن وخارجه، الاحتفال عبر الشاشات من منازلهم بأمان. ويضيء العرض على الإنجازات التي تحققت بفضل الاتحاد، حيث يحتفي الاحتفال بالوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه الذي وضع برؤيته السديدة وطموحه الأسس التي تقوم عليها الدولة إلى هذا اليوم بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه حكام الإمارات.

وأوضح أن الاحتفال هذا العام يحكي بشكل فني المراحل والتطورات التي تمر بها البذرة عندما تنمو لتصبح فسيلة، ثم تزهر ويشتد عودها، لتحاكي بذلك مسيرة دولة الإمارات على مر السنوات الــ49 الماضية، وسيقام العرض الذي يحمل اسم «غرس الاتحاد» على شكل منحوتة فنية عائمة فوق سطح البحر، تُعرض عليها صور رقمية ومؤثرات مرئية تتناول مواضيع مستوحاة من تاريخ الإمارات وقيمها الراسخة وتطلعاتها للمستقبل.

فيما قالت المخرجة الفنية العالمية إس ديفلين، مصممة العرض: سعدت كثير بالتعرف عن قرب عن ثقافة دولة الإمارات وتاريخها العريق، وأنا محظوظة بالتعامل مع المجموعة الإماراتية من المبدعين والمبدعات القائمين على تصميم «غرس الاتحاد».

وأضافت: أدهشتني الثقافة الإماراتية الغنية بالمناطق العريقة والشواطئ التي تقدم مناظر طبيعية لتلك الثقافة. متوجهة بالشكر لجميع الفنانيين الإماراتيين المشاركين في العرض.