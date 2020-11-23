شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة دبي» تتبرع بـ750 ألف درهم دعماً للأبحاث الطبية لمؤسسة الجليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبرعت غرفة تجارة وصناعة دبي، بالنيابة عن القطاع الخاص في إمارة دبي، بمبلغ 750 ألف درهم إماراتي لمؤسسة الجليلة، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لدعم حملتها «بصمة راشد بن سعيد» لدعم الابتكارات في مجالات العلوم والأبحاث الطبية التي تستهدف وضع دولة الإمارات في مرتبة متقدمة بين دول العالم على صعيد الأبحاث الطبية.

وتأتي مساهمة الغرفة والقطاع الخاص بالإمارة في دعم الأبحاث الطبية في وقت يشهد فيه العالم جائحة غير مسبوقة أثرت في البشرية جمعاء، وغيرت كل مفاهيم الحياة، وأبرزت أهمية الاستثمار في العلوم الصحية والأبحاث العلمية التطويرية من أجل الارتقاء بمسيرة التنمية البشرية.

وستذهب مساهمة غرفة دبي لدعم وتمويل أحدث الدراسات والأبحاث الطبية، خصوصاً أبحاث فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمراض السرطان، والقلب، والأوعية الدموية، ومرض السكري، والسمنة، والصحة النفسية.

وقال حمد بوعميم مدير عام الغرفة، إن دولة الإمارات وفي ظل قيادتها الرشيدة أدركت أهمية العلم في تنمية الدول، ودور الأبحاث الطبية في كتابة مستقبل أفضل لشعوب العالم، معتبراً أن دولة الإمارات كانت سباقة إلى الاستثمار في الأدوات والأبحاث والخبرات الطبية من أجل تعزيز جاهزية العالم لمواجهة التحديات الطبية، مؤكداً أن إطلاق مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية مؤخراً يعكس التزام الدولة بدعم الجهود العالمية الصحية في هذه الظروف الاستثنائية.

بدوره قال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: نحن ممتنون للغاية لغرفة دبي على كرمهم ودعمهم لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا لأنهم يؤمنون مثلنا بأن الاستثمار في البحوث الطبية يعد أمراً بالغ الأهمية لازدهار الأجيال القادمة، واستدامتها، وقد مر العالم بتغييرات كبيرة ونحن لسنا بمعزل عنه حيث نمر بهذه المرحلة الحرجة، ولكننا نعتمد على العلم والعمل الخيري معاً، لإنقاذ الأرواح، إذ نشعر بالفخر عند رؤية اسم «غرفة دبي» على لوحة المانحين في «بصمة راشد بن سعيد».



(وام)