أول تعليق من حمد المزروعي صاحب أزمة محمد رمضان: الإسرائيليون طلبوا مني صورة مع محمد رمضان دون علمه

قال المدون الإماراتي الشهير حمد المزروعي، والذي التقط صورًا للفنان محمد رمضان بصحبة عدد من الفنانين الإسرائيليين، وتسببت في أزمة وفتحت النار على الفنان المصري من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق المزروعي على الواقعة، بقوله في تصريحات للقاهرة 24: “الحفل كان فيه 200 شخص من كل الجنسيات وكان محمد رمضان بيتصور معاهم ومكنش عنده أي مشكلة خالص لأنه ميعرفش ديانة أي حد ولا غيرها”.

وأضاف: “الحفلة كانت فيها فلسطينيين وإماراتيين وإسرائيليين وغيرهم من جنسيات أخرى، وكلهم اتصوروا معاه”.

وعن الفيديو المنتشر برقص رمضان على موسيقى هافا ناجيلا العبرية، قال المزروعي: “إيه يعني هافا ناجيلا شغالة في الحفلة، فين المشكلة يعني؟! زيها زي أي أغنية والـ”دي جي” شغلها بناء على طلب أحد الحضور، وماعندناش قانون يمنع تشغيل الأغنية في دبي.. دبي مدينة عالمية فيها كل الجنسيات، بس عشان محمد رمضان فالموضوع بقى مشكلة”.

وتابع: “مكنش فيه مشكلة في الحفلة، كان فيها نجوم كثير منهم اللاعب الإسرائيلي الفلسطيني ضياء سبع، وكان بيسلم عليهم وياخد الصور مع الحضور وانتهى الموضوع على كده”.