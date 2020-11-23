شركة إسرائيلية: سنبدأ في تسيير رحلات جوية إلى دبي الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)
ذكرت شركة العال الإسرائيلية للطيران، أنها سوف تبدأ في تسيير رحلات جوية إلى دبي بدولة الامارات العربية المتحدة في 13 ديسمبر المقبل.
وأضافت أنها ستقوم بتسيير 14 رحلة أسبوعية إلى دبي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
يذكر أن إسرائيل أبرمت اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع دولة الإنارات العربية المتحدة والبحرين بوساطة من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في 16 سبتمبر الماضي.
وأفادت بلومبرج، بأن شركة الاتحاد للطيرن الإماراتية، سوف تبدأ في تسيير رحلات يومية إلى إسرائيل اعتبارًا من شهر مارس القادم.
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