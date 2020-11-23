تجمع سياسي لبناني: سيطرة "حزب الله" على البلاد تستدعي إنتاج سلطة بديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):
قال أعضاء لقاء سيدة الجبل (وهو تجمع سياسي ثقافي لبناني يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي)، إن حزب الله تمكن من وضع يده على جميع مفاصل الحياة اللبنانية، لا سيما على صعيد السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرين إلى أن الخطوة الأولى لإنتاج سلطة بديلة تكون باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون من منصبه.
وأشار المشاركون في الاجتماع الأسبوعي للقاء سيدة الجبل، اليوم الاثنين، إلى أن تحالف رئيس الجمهورية مع حزب الله عام 2006، كان عنوانه إعادة الحزب إلى لبنان وكنف الدولة إلى جانب استعادة حقوق الطائفة المسيحية، غير أن نتيجة التحالف انتهى إلى "ذوبان الدولة اللبنانية في دويلة الحزب" وانهيار مصالح اللبنانيين جميعا في القطاعات المصرفية والصحية والتعليمية والسياحة والإنتاج.
وأكدوا أن لبنان يعيش "واقعا مريرا ومخيفا"، وأن الأمر يقتضي إعادة إنتاج سلطة بديلة على جميع المستويات، وفي جميع المؤسسات الدستورية، من أجل إنقاذ لبنان.
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