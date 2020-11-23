"الفضاء المصرية" تستقبل طلاب المدارس للتوعية العلمية بمجال علوم الفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بدأت وكالة الفضاء المصرية في استقبال طلاب المدارس والجامعات المختلفة، في إطار حرصها على نشر التوعية العلمية في مجال علوم الفضاء بين أفراد المجتمع المصري والمساهمة في إعطاء أمل في غد أفضل وإفراز جيل مثقف في مجال علوم الفضاء، تمهيدًا لإعداد جيل يحمل شعلة العلم والاستفادة بتطبيقات علوم الفضاء للتطلع إلى مستقبل واعد.

وبدأت أولى تلك الزيارات بطلاب مدرسة سمارت الخاصة، الذين تفقدوا المعامل الفضائية المختلفة والتعرف على قمر صناعي حقيقي.

وأعد أعضاء مكتب "التايكو" ورشة عمل للتعريف بمكونات القمر الصناعي، وتخللها فيديو عن المعيشة داخل محطة الفضاء الدولية ومشاهدة فيديو عن أجزاء القمر الصناعي وطريقة عمله في الفضاء.

من ناحيته، شرح الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أهم المعلومات عن الفضاء والأقمار الصناعية، وتعرف على مدى استفادتهم من زيارة وكالة الفضاء المصرية.

وفي النهاية، سلّم أعضاء مشروع تايكو بوكالة الفضاء هدايا تذكارية للطلاب.