بريطانيا / إصدار جوازات سفر "كوفيد - 19"

تعتزم الحكومة البريطانية إصدار جوازات سفر خاصة لمواطنين تلقوا التلقيح من فيروس "كورونا".

ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أمس الأحد، عن مصادر (لم تسمها) قولها إن "الإجراء المذكور من شأنه أن يسمح لأصحاب جوازات كوفيد-19 بالتنقل بحرية أكبر داخل المملكة، بما في ذلك القيام برحلات عمل، مقارنة مع أولئك الذين رفضوا الخضوع للتلقيح".

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون في البرلمان البريطاني الإثنين، قرارا بهذا الخصوص، حسب "صنداي تايمز".

الأناضول