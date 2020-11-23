وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

توفي الرئيس الموريتاني الأسبق، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ليلة الإثنين، عن عمر ناهز 82 عاما في العاصمة نواكشوط، إثر وعكة صحية مفاجئة، حسبما ذكر موقع "صحراء ميديا".
وأعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية الحداد ثلاثة أيام على عموم التراب الوطني إثر وفاة ولد الشيخ عبد الله.
وشغل ولد الشيخ عبد الله عدة حقائب وزارية على فترات متفاوتة خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ووصل إلى سدة الرئاسة في أفريل عام 2007 عن طريق إنتخابات ساخنة، فاز في مرحلتها الثانية.
ويعتبر ولد الشيخ عبد الله أول رئيس مدني يحكم البلاد عن طريق إنتخابات، لكنه سرعان ما أطيح به عن طريق إنقلاب نفذه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في أوت 2008، وإعتزل ولد الشيخ عبد الله السياسة منذ ذلك الوقت.
وكالات
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