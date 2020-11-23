روسيا تعلن عن مجمع صناعي جديد باستثمار إيطالي

أعلنت روسيا، عن بدء تشغيل مجمع صناعي جديد لمواد العزل الحراري، في أغسطس أو سبتمبر من العام القادم، ومن المتوقع أن يوفر المصنع الجديد عملا لـ90 شخصا، وذلك بعد وضع حجر الأساس اليوم، بالتعاون

مع الشركة الإيطالية K-Flex، باستثمار 264 مليون دولار، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

تعمل الشركة الإيطالية K-Flex في منطقة موسكو منذ العام 2005، وخلال الأعوام الخمسة العشرة الماضية استثمرت الشركة المصنعة

للعزل الحراري حوالي 5 مليارات روبل في مشاريعها. وتواصل الاستثمار في اقتصاد مقاطعة موسكو.

ومن المخطط أن يتم تصدير منتجات المعمل الجديد إلى بيلاروس وكازاخستان وجورجيا ومولدوفا وقرغيزستان وأرمينيا وأذربيجان والهند والصين، وسيصبح المصنع الجديد أحد المصانع الرائدة بين منتجي العزل في رابطة الدول المستقلة.