وزير خارجية السعودية ينفي لقاء نتانياهو بولي العهد في الرياض

نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على تويتر، اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، ما تردد عن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى السعودية وعقد اجتماع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولينإسرائيليين أمس الأحد.
-كتب الأمير فيصل على تويتر "اطلعت على تقارير صحفية عن اجتماع مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة لوزير (الخارجية الأمريكي مايك) بومبيو. لمينعقد مثل هذا الاجتماع، الموجودون كانوا مسؤولين أمريكيين وسعوديين فقط".
وكان وزير بالحكومة الإسرائيلية قد قال اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مع ولي عهد السعودية في المملكة، في تأكيد رسمي لأول زيارة يقوم بها زعيم إسرائيلي للسعودية وسط موجة من الجهود الدبلوماسية المدفوعة بمخاوف إقليمية من إيران.
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