الرئيس الأوكراني يتعافى من فيروس كورونا



سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، تعافيه من فيروس كورونا، داعياً مواطنيه إلى وضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي في الوقت الذي يتفشى فيه الوباء بسرعة في البلاد.

وقال زيلينسكي على «فيسبوك» بعد أسبوعين على تأكد إصابته بالفيروس «جاءت نتيجة الفحص سلبية أخيراً». وفي شريط فيديو أعلن مبتسماً أنه عاد إلى مكتبه في مقر الرئاسة.

وقالت المتحدثة باسمه، إن عوارض زيلينسكي (42 عاماً) كانت خفيفة وعزل نفسه في المنزل ثم في عيادة حكومية.

وذكر الرئيس «علينا أن نعي لهذه المخاطر الجديدة ونحمي أنفسنا إلى أقصى درجة مع الكمامات الطبية والتباعد الجسدي وتناول الفيتامينات وعزل المرضى».

وأصيب عدد من الوزراء والمسؤول عن المكتب الرئاسي في الأسابيع الماضية بفيروس كورونا.





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