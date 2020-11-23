وقف وزير الصحة، خالد آيت طالب، اليوم الإثنين، على تدهور الوضع الوبائي بالبلاد في ظل جائحة كورونا، وسط تزايد الإصابات والوفيات والحالات الحرجة، متحدثا عن خطة التلقيح التي تعدها وزارته.
وقال آيت طالب، اليوم الإثنين أمام مجلس النواب، إن التدهور المقلق للوضع الوبائي، تظهره الأرقام، حيث وصلت البلاد إلى الرتبة 32 عالميا من حيث عدد الإصابات.
وانتقد الوزير من يحملون المنظومة الصحية مسؤولية تفاقم الوضع الوبائي، وقال إن “كورونا لا يعترف بقوة المنظومة الصحية للدول ودول أوروبية عانت، ولا توجد دولة مهيئة لمواجهة الفيروس ولا يعد المغرب استثناء”.
وتحدث الوزير عن المجهود الذي بذلته الحكومة لتعزير الوضع الصحي ومحاصرة الوباء، من خلال استعمال 30 مختبرا عموميا، وإخضاع ما يقارب أربعة ملايين شخص للتحليل.
وعن التلقيح الذي من المنتظر أن ينطلق بعد أسابيع، قال آيت الطالب إنه يتم التهيئ لـ2880 مركزا للتلقيح، كما أنه سيتم تدريب الأطقم التي ستسهر على التلقيح الميداني، ليبدأ التلقيح بالعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، ورجال التعليم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: الوضع الوبائي متدهور ومقلق ونجهز 2880 مركزا للتلقيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.