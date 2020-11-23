العصيان وعدم الامتثال ورشق القوات العمومية بالحجارة.. الأمن يوقف 13 مشجعا في الدارالبيضاء

أفضت العمليات الأمنية، التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء، مساء أمس الأحد، إلى توقيف ثلاثة عشر شخصا، من بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في العصيان، وعدم الامتثال، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة، وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أن مصالح الشرطة في منطقة مولاي رشيد في مدينة الدارالبيضاء كانت قد توصلت بإشعار هاتفي حول تورط مجموعة من الأشخاص، محسوبين على فصائل مشجعي أندية محلية لكرة القدم، في إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات خاصة، وتبادلهم للعنف، وتهديد سلامة الأشخاص، والممتلكات، ما استدعى تدخل دوريات الشرطة، التي واجهها المعنيون بالأمر بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة، وذلك قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف ثلاثة عشر شخصا من ضمن المشتبه فيهم.

ووفق البلاغ نفسه، فإن المشتبه فيهم الراشدين وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على ضبط كل المتورطين في ارتكابها.