شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة ساركوزي إلى الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وقد اتخذ القرار بناء على طلب من جيلبرت أزيبرت، المحامي العام السابق في محكمة النقض وأحد المتهمين الآخرين، بتأجيل المحاكمة لأسباب صحية شخصية. ولم يمثل أمام المحكمة اليوم .
وبناء على ذلك ، تم تعليق المحاكمة حتى يوم الخميس المقبل ، وأمرت المحكمة بتقديم تقرير طبي حول حالة أزيبرت الصحية.
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