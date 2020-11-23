شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ترحب بنتائج الحوار الليبي والان نبدء بالتفاصيل

رحبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا اليوم بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس في المدة من 7 إلى 15 نوفمبر بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020) ونتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأشارت المجموعة في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية إلى أن موافقة الليبيين على خارطة طريق للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021م يعدّ خطوة مهمة لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها، داعية جميع أطراف الاتفاق إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل.

كما رحبت على صعيد متصل باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع والمناقشات الوطنية حول إصلاح توفير الأمن في المنشآت النفطية، مشددة على ضرورة أن تظل الترتيبات الأمنية في أيدي الليبيين.

وجددت المجموعة وقوفها إلى جانب الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون الوضع الراهن وأي خيار عسكري أوعنيف لتسوية الأزمة والإرهاب، إلى جانب مشاركة الليبيين معارضتهم لأي تدخل خارجي.