بايدن يتعهد بأن يكون رئيسًا لجميع الأمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن،الإثنين، بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين.

وقال بايدن: "أتعهد بأن أكون رئيسًا للجميع وسأعمل بكل جهد لكسب ثقة الشعب الأمريكي".

ويعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب تعيين أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية.

وقال حليف لبايدن طلب عدم الكشف عن اسمه إن بلينكين هو الخيار المرجح لبايدن لمنصب وزير الخارجية.

وكان بلينكين يعمل بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي رأسها بايدن لفترة طويلة.

وكان مستشارا لحملته الانتخابية في عام 2008 وعمل مستشارا للأمن القومي لنائب الرئيس في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، قال رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، إن أول تعيين للإدارة الجديدة سيعلن الثلاثاء.

ورغم عدم إقرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته، فإن بايدن يسابق الزمن لوضع جدول أعماله لتشكيل فريقه.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس الماضي، أن بايدن استقر على خياره لوزارة الخزانة، فيما قال مسؤولون إنه توصل أيضًا -أو على أعتاب ذلك- لقرار بشأن مناصب وزارية حيوية أخرى، من المتوقع الإعلان عن بعضها قبل عيد الشكر.

وينظر إلى لايل برينارد، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، على أنها المرشح الأقوى لقيادة وزارة الخزانة، وحال وقع عليها الاختيار، ستصبح أول وزيرة للخزانة، في خطوة ستساعد بايدن في الوفاء بوعوده بتشكيل حكومة متنوعة.