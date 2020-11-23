رئيس أوكرانيا يتعافى من كورونا.. نتيجة سلبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الإثنين، تعافيه من فيروس كورونا بعد أسبوعين من إصابته بكوفيد-19.

وقال زيلينسكي على "فيسبوك"، إنه :"جاءت نتيجة الفحص سلبية أخيرا"، فيما أعلن في شريط فيديو مبتسما أنه عاد إلى مكتبه في مقر الرئاسة.

كما دعا الأوكرانيين إلى وضع الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي في الوقت الذي يتفشى فيه الوباء بسرعة في البلاد.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه "يجب الاهتمام بهذه المخاطر الجديدة ونحمي أنفسنا إلى أقصى درجة مع الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي وتناول الفيتامينات وعزل المرضى".

وقالت المتحدثة باسمه إن أعراض كورونا لدى زيلينسكي (42 عاما) كانت خفيفة وعزل نفسه في المنزل ثم في عيادة حكومية.

وأصيب عددا من الوزراء والمسؤول عن المكتب الرئاسي بأوكرانيا في الأسابيع الماضية بفيروس كورونا.

والجمهورية السوفياتية السابقة التي تعد 40 مليون نسمة ولها نظام صحي متداع سجلت في الأسابيع الماضية ارتفاعا كبيرا للحالات مع آلاف الإصابات الجديدة يوميا.

ومطلع الشهر الجاري، حذر وزير الصحة مكسيم ستيبانوف من أن البلاد باتت "قريبة من كارثة صحية" لعدم توفر الأسرة والطواقم الطبية اللازمة.

ومع هذه الإجراءات فإن المتاجر الضرورية كمحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات ووسائل النقل العام مستمرة في العمل.

والعدد التراكمي لحالات كوفيد-19 في أوكرانيا تخطى 635 ألفا منها 11075 وفاة.