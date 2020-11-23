فساد إخوان تونس يصل القضاء بإخفاء أدلة الاغتيالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت أحزاب تونسية معارضة تخوفها من العبث باستقلالية بعض من القضاة الذين بات بعضهم أداة طيعة في أيادي تنظيم الإخوان الإرهابي.
مخاوف الأحزاب التونسية تأتي إثر تسريب معطيات تكشف تورط مسؤول بارز في القضاء محسوب على حركة النهضة في التستر عن جرائم إرهابية في قضايا اغتيال معارضين لحكم الإخوان وهما شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكان الرئيس الأول لمحكمة التمييز في تونس الطيب راشد اتهم القاضي بشير العكرمي المقرب من حركة النهضة بإخفاء ملفات تدين تورط الإخوان في الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس سنة 2013.
حزب التيار الديمقراطي المعارض أكد أنه يتابع ببالغ القلق الوضع المتأزم الذي يعيشه مرفق العدالة خاصة بعد التسريبات لتقارير رسمية تم نشرها على مواقع إلكترونية تشير إلى التستر من طرف وكيل الجمهورية السابق على جرائم إرهابية ومعطيات خطيرة في قضايا اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأضاف الحزب في بيان له، الإثنين، أنه يدعو المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية إلى تحمل مسؤولياتهم بفتح تحقيق جدي في التقارير المقدمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، والتي اتهم من خلالها وكيل الجمهورية السابق بالتستر على جرائم ارهابية وإخفاء معطيات وأ دلة هامة في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مما ساهم في تضليل العدالة وعدم كشف الحقيقة حول مقتل الشهيدين.
واعتبر الحزب أن "ما يعيشه مرفق العدالة من ضعف وفساد وتجاذبات سياسية وتدخل لوبيات فساد في مسار ملفات حساسة وإضرابات متواصلة دون احترام لحقوق المتقاضين يهدد السلم الاجتماعي والامن العام في البلاد."
وتلاحق القضاة المقربين من حركة النهضة الإخوانية تهم بعدم الاستقلالية مند اعتلاء الإخوان الحكم وسعيها الجاهد نحو قبر ملفات ثقيلة بدءًا من الاغتيالات السياسية ومروراً بالجهاز السري وإرسال الشباب للقتال خارج البلاد وآخرها ملف إغلاق اتحاد القرضاوي الذي يدرس "البيعة" و"نظام الخلافة" و هو ما يتنافى مع أسس الدولة المدنية، حسب ما أكدته زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وأودع الحزب الدستوري الحر، صباح اليوم الإثنين، مشروع لائحة من أجل تصنيف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا".
كانت بسمة بلعيد، أرملة القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد، اتهمت في لقاء سابق مع ”الخليج 365” القضاة المقربين من الإخوان بالتورط في إخفاء الأدلة التي تدين راشد الغنوشي الأمين العام لحركة النهضة رئيس البرلمان، وجماعته في عملية تصفية الخصوم السياسيين .
وأكدت أن بعض القضاة يتلقون أوامرهم من القيادي الإخواني نورالدين البحيري منذ سنة 2011.
كان البحيري وزيرًا للعدل في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض، حيث شهدت تونس في عهده كل الاغتيالات السياسية التي طالت قيادات قومية ويسارية.
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