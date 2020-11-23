فساد إخوان تونس يصل القضاء بإخفاء أدلة الاغتيالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت أحزاب تونسية معارضة تخوفها من العبث باستقلالية بعض من القضاة الذين بات بعضهم أداة طيعة في أيادي تنظيم الإخوان الإرهابي.

مخاوف الأحزاب التونسية تأتي إثر تسريب معطيات تكشف تورط مسؤول بارز في القضاء محسوب على حركة النهضة في التستر عن جرائم إرهابية في قضايا اغتيال معارضين لحكم الإخوان وهما شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكان الرئيس الأول لمحكمة التمييز في تونس الطيب راشد اتهم القاضي بشير العكرمي المقرب من حركة النهضة بإخفاء ملفات تدين تورط الإخوان في الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس سنة 2013.

حزب التيار الديمقراطي المعارض أكد أنه يتابع ببالغ القلق الوضع المتأزم الذي يعيشه مرفق العدالة خاصة بعد التسريبات لتقارير رسمية تم نشرها على مواقع إلكترونية تشير إلى التستر من طرف وكيل الجمهورية السابق على جرائم إرهابية ومعطيات خطيرة في قضايا اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأضاف الحزب في بيان له، الإثنين، أنه يدعو المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية إلى تحمل مسؤولياتهم بفتح تحقيق جدي في التقارير المقدمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، والتي اتهم من خلالها وكيل الجمهورية السابق بالتستر على جرائم ارهابية وإخفاء معطيات وأ دلة هامة في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مما ساهم في تضليل العدالة وعدم كشف الحقيقة حول مقتل الشهيدين.

واعتبر الحزب أن "ما يعيشه مرفق العدالة من ضعف وفساد وتجاذبات سياسية وتدخل لوبيات فساد في مسار ملفات حساسة وإضرابات متواصلة دون احترام لحقوق المتقاضين يهدد السلم الاجتماعي والامن العام في البلاد."





وتلاحق القضاة المقربين من حركة النهضة الإخوانية تهم بعدم الاستقلالية مند اعتلاء الإخوان الحكم وسعيها الجاهد نحو قبر ملفات ثقيلة بدءًا من الاغتيالات السياسية ومروراً بالجهاز السري وإرسال الشباب للقتال خارج البلاد وآخرها ملف إغلاق اتحاد القرضاوي الذي يدرس "البيعة" و"نظام الخلافة" و هو ما يتنافى مع أسس الدولة المدنية، حسب ما أكدته زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وأودع الحزب الدستوري الحر، صباح اليوم الإثنين، مشروع لائحة من أجل تصنيف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا".

كانت بسمة بلعيد، أرملة القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد، اتهمت في لقاء سابق مع ”الخليج 365” القضاة المقربين من الإخوان بالتورط في إخفاء الأدلة التي تدين راشد الغنوشي الأمين العام لحركة النهضة رئيس البرلمان، وجماعته في عملية تصفية الخصوم السياسيين .

وأكدت أن بعض القضاة يتلقون أوامرهم من القيادي الإخواني نورالدين البحيري منذ سنة 2011.

كان البحيري وزيرًا للعدل في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض، حيث شهدت تونس في عهده كل الاغتيالات السياسية التي طالت قيادات قومية ويسارية.