قوى لبنانية تطالب باستقالة عون وتحذر من حزب الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت أحزاب لبنانية وسياسيون باستقالة الرئيس اللبناني ميشال عون لاستعادة إنتاج السلطة، محذرين من محاولة حزب الله إعادة ترتيب أوراقه.

تلك المطالبات جاءت خلال لقاء "سيدة الجبل"، عقد اليوم الإثنين، وجمع سياسيين وإعلاميين معارضين لحزب الله، بينهم الوزير السابق أحمد فتفت والنائب السابق فارس سعيد وغيرهم.

وقال المجتمعون، في بيان، إنه "في لحظة إعادة ترتيب إيران لأوراقها في المنطقة، من اليمن إلى العراق فسوريا ولبنان ووصولا إلى غزة، من أجل استقبال الإدارة الأمريكية الجديدة، يسعى حزب الله أيضا لإعادة ترتيب أوراقه في الداخل اللبناني".

وأضاف البيان أن "الحزب الإرهابي يطرح إعادة النظر بتفاهم "مار مخايل" وهو اتفاق التفاهم بينه وبين التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، صهر رئيس لبنان، ، الذي أوصل العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة بشروط حزب الله وليس بشروط الدستور اللبناني".

وأكد البيان أن "عون كان قد تحدث عن هدفين لتبرير تحالفه مع سلاح إيران في لبنان، هما: إعادة حزب الله إلى لبنان واستعادة حقوق المسيحيين".

وتابع أنه :" نتج عن ذلك أن ذابت الدولة اللبنانية في دويلة الحزب وانهارت مصالح جميع اللبنانيين في المصرف والمستشفى والجامعة والمدرسة والمرفأ والسياحة والقطاعات الإنتاجية".

وطالب اللقاء بـ"استقالة رئيس الجمهورية كخطوة أولى على طريق استعادة إنتاج سلطة بديلة على جميع المستويات وفي كل المؤسسات الدستورية، وفقا للتراتبية المعروفة من أجل إنقاذ لبنان".

وقال إن الواقع المرير الذي يعيشه لبنان اليوم يؤكد وضع ميليشيا حزب الله يدها على كل مفاصل الحياة الوطنية من نقابية إلى سياسية متسلحة بـ" الفيتو التشريعي" وهو فيتو آخر في السلطة التنفيذية من خلال السطو على وزارة المالية.

