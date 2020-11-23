السعودية تنفي مزاعم عن لقاء ولي العهد بنتنياهو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، صحة تقارير مزعومة بشأن لقاء ولي العهد برئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية السعودي على حسابه على "تويتر" "اطلعت على تقارير صحفية حول اجتماع مزعوم بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي. لم يحدث مثل هذا الاجتماع".

وأكد فرحان أن "المسؤولين الوحيدين الحاضرين للاجتماع أمريكيين وسعوديين".

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، ضمن جولة الأخير في الشرق الأوسط.

ويأتي تعليق الوزير السعودي بعد نشر تقارير صحفية مزاعم بشأن لقاء جمع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.