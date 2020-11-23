أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يفقد 3 جنيهات وخبير يقدم نصيحة هامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية الإثنين 23 نوفمبر 2020، رغم ارتفاع المعدن الأصفر عالميا.

وتمر أسعار الذهب في مصر بمرحلة من التذبذب ما بين الانخفاض والارتفاع، بعد أن وضعت الأخبار السارة بشأن لقاحات كورونا حدا للارتفاع المتواصل للذهب منذ تفشي جائحة كورونا في مارس/آذار الماضي.

واستقرت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، عند نفس مستويات أسعار نهاية تعاملات الأحد.

هبوط الأسعار في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين إلى نحو 926.75 جنيه، مقابل نحو 930.25 جنيه فى التعاملات الصباحية.

أما جرام الذهب عيار 21 (الأكثر رواجا في مصر) فانخفض إلى نحو 811 جنيه، مقابل نحو 814 جنيها في التعاملات الصباحية.

وهبط جرام الذهب عيار 18 إلي نحو 695.25 جنيه، مقابل نحو 697.75 جنيه.

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 6488 جنيها، مقابل نحو 6512 جنيه في التعاملات الصباحية.

توقعات بارتفاع الأسعار بمصر

ويري نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في القاهرة، أن الأسعار في مصر قد تتجه للصعود، في ظل قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة.

وتابع: وذلك رغم التأثير الواضح للقاح كورونا على أسعار الذهب عالميا، وتوقعات بأن يفقد الذهب بريقه كملاذ آمن مع سيطرة العالم على فيروس كورونا.

وتوقع نجيب، أن يستثمر معظم المصريين مدخراتهم في الذهب، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المعدن النفيس.

ارتفاع المعدن الأصفر عالميا

وعالميا صعدت أسعار الذهب، الإثنين، مستفيدة من ضعف الدولار والآمال بالمزيد من التحفيز النقدي في الولايات المتحدة للتخفيف عن الاقتصاد المتضرر.

وارتفعت أسعار المعدن الثمين بالمعاملات الفورية 0.2% إلى 1873.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش.

بعد ارتفاع أسعار الذهب عالميا، في التعاملات المبكرة من الإثنين، أعلنت أسترازينيكا وأوكسفورد أن فعالية اللقاح الذي يطوره الجانبان ضد فيروس كورونا تصل إلى 90%.

لكن هذه الصورة ستتغير خلال التعاملات مع ظهور اللقاح الثالث، ما يؤشر على اقتراب زوال حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وفقدان الذهب بريقه كملاذ آمن.

ومع إقبال معظم المستثمرين على المخاطرة، ستتراجع أسعار الذهب، مثلما حدث عند الإعلان عن نتائج إيجابية للقاح شركة فايزر ومن بعده لقاح موديرنا.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا بعد إعلان فايزر وموديرنا عن نتائج إيجابية للقاحات كورونا، وهو ما دفع بعض المستثمرين لضخ 27 مليار دولار في صناديق الأسهم، وشراء الأسهم في القطاعات الأكثر تضررا مثل البنوك والسفر والترفيه والنفط.