مصادر: وفد إسرائيلي يصل السودان لمناقشة اتفاق السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر بالحكومة السودانية وصول وفد إسرائيلي إلى العاصمة الخرطوم، الإثنين، لإجراء محادثات بشأن اتفاق السلام.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، فضل عدم ذكر اسمه، إن الوفد سيجري مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.



وأضاف، أن لقاءات الوفد ستشمل محادثات مع بعض وزراء الحكومة السودانية للتباحث حول الجوانب السياسية والاقتصادية بين البلدين .

وفي وقت سابق، الإثنين، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وفدا إسرائيليا غادر إلى السودان لإجراء محادثات لتوقيع اتّفاقيات ثنائية سياسية واقتصادية بين البلدين.



ولم تكشف الهيئة العامة للبث عن أسماء الوفد الإسرائيلي.



واتفقت إسرائيل والسودان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إقامة علاقات رسمية بينهما بوساطة أمريكية، لتصبح الخرطوم ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل خلال شهرين.

وسبق ذلك لقاء بين سفيري إسرائيل والسودان في الأمم المتحدة، جلعاد أردان وعمر صديق.

وأصدرت الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل بيانا مشتركا بشأن "التقدم التاريخي" للسلام في الشرق الأوسط.

ووفق البيان، أكد قادة السودان وإسرائيل إقامة علاقات كاملة بين البلدين، وإنهاء حالة العداء بينهما.

كما اتفقا على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع التركيز الأولي على الزراعة ومكافحة الإرهاب والتطرف.