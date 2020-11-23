شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أدى السفيران جمال عبد الله السويدي وشهاب أحمد الفهيم اليمين القانونية سفيرين لدولة الإمارات معينين في كل من سنغافورة واليابان.



وأقسم السفيران أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكونا مخلصين لدولة الإمارات ورئيسها، وأن يحترما دستور الدولة وقوانينها، وأن يضعا مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، ويؤديا وظيفتيهما بكل أمانة وإخلاص، ويحافظا على أسرارها.

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