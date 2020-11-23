شكرا لقرائتكم خبر عن وسط اتفاق على فتح ممرات إنسانية.. إثيوبيا تطوق عاصمة تيغراي والان مع التفاصيل
وذكر المتحدث باسم فريق العمل الحكومي المعني بالإقليم في رسالة نصية، أن قوات تيغراي أطلقت صواريخ اليوم (الإثنين) على بحر دار عاصمة إقليم أمهرة المجاور الذي تدعم سلطاته هجوم القوات الاتحادية.
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الحكومة الإثيوبية أن جميع الخيارات مطروحة باستثناء إحضار حركة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى طاولة المفاوضات. وحذر الجيش الإثيوبي في وقت سابق المدنيين في عاصمة الإقليم، من أنه «لن تكون هناك رحمة إذا لم ينقذوا أنفسهم» قبل هجوم أخير لطرد زعماء المنطقة المتحدين.
وفي وقت تتصاعد الأزمة بعد أن أمهل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد قوات الإقليم 72 ساعة للاستسلام، اتفقت الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية، اليوم، على فتح ممرات إنسانية للنازحين في تيغراي.
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