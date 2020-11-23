شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: ولي العهد لم يجتمع بمسؤولين إسرائيليين أثناء زيارة بومبيو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عدم صح التقارير الصحفية التي تحدثت عن لقاء مزعوم بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين إسرائيليين.
وقال وزير الخارجية عبر حسابه في «تويتر»: «لقد اطلعت على تقارير صحفية عن اجتماع مزعوم بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو».
وأضاف وزير الخارجية: «لم يحدث مثل هذا الاجتماع. كان المسؤولون الوحيدون الحاضرون أمريكيين وسعوديين».
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