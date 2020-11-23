شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا: مقتل شخصين طعنا في كنيسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل شخصان في حادثة طعن ليل (الأحد/الاثنين) في كنيسة بكاليفورنيا، فيما أصيب عدة أشخاص آخرين بجروح خطيرة، بحسب ما ذكرت شرطة سان خوسيه وعمدة المدينة سام ليكاردو، في حادثة لم تتكشف كافة تفاصيلها بعد. وقال ليكاردو في تغريدة في وقت متأخر ليلاً: «قلوبنا مع عائلات اللذين استسلما متأثرين بجروح طعنة في هجوم على كنيسة غريس المعمدانية بوسط المدينة»، كما أعلن أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به. وأعلنت شرطة سان خوسيه على تويتر، أن رجال الأمن توجهوا إلى الكنيسة إثر ورود أخبار عن حادثة طعن. وأوضحت أن عدة أشخاص أصيبوا وكانت إصابات بعضهم مهددة للحياة. وأضافت أنه لم تكن هناك صلاة وقت الطعن، لكن تم إحضار المشردين إلى الكنيسة نظرا لبرودة الطقس.

يذكر أن الولايات المتحدة شهدت مرات عدة إطلاق نار في عدد من المدارس أو المطاعم، إلا أنه قلما يحدث مثل هذا الأمر داخل كنيسة.

وفي حين لم يصدر أي تأكيد رسمي حول نوعية الهجوم وما إذا كان إرهابيا، إلا أن الحادثة تأتي بعد أسابيع على حادثة طعن شهدتها مدينة نيس الفرنسية، وأدت إلى مقتل 3، ما رسم عددا من الشكوك حول هجوم كاليفورنيا.