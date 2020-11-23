شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا: مقتل شخصين طعنا في كنيسة والان مع التفاصيل
يذكر أن الولايات المتحدة شهدت مرات عدة إطلاق نار في عدد من المدارس أو المطاعم، إلا أنه قلما يحدث مثل هذا الأمر داخل كنيسة.
وفي حين لم يصدر أي تأكيد رسمي حول نوعية الهجوم وما إذا كان إرهابيا، إلا أن الحادثة تأتي بعد أسابيع على حادثة طعن شهدتها مدينة نيس الفرنسية، وأدت إلى مقتل 3، ما رسم عددا من الشكوك حول هجوم كاليفورنيا.
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