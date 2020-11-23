شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: لقاحات «كوفيد ـ 19» ستكون مجاناً للجميع في المملكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن وزارة الصحة في المملكة أعلنت، الاثنين، أن لقاحات «كوفيد ـ 19» ستكون متاحة مجاناً للجميع في المملكة.

وأضاف التلفزيون على «تويتر»، أن الوزارة قالت إنها تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة نهاية عام 2021. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩، وتسجيل 16 وفاة، و445 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 343,816 حالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، جدد تأكيد عدد من الشروط يجب توفرها في لقاح كورونا الذي ستستخدمه المملكة حال التوصل إليه. وحدد العبد العالي، عددا من الشروط التي يجب توفرها في لقاح كورونا بالقول، إنه لا بد أن يكون أي لقاح فعالًا وآمناً ومعتمداً من الهيئات المعنية.

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