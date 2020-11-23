شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي في المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المغرب الاثنين، تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة أغادير (300 كيلومتر جنوبي العاصمة الرباط). وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن قوات الأمن ألقت القبض على 3 عناصر أعلنوا ولاءهم للتنظيم الإرهابي. وأشار البيان إلى أن الخلية كانت تنشط في حيي إنزكان وآيت ملول، في ضواحي أغادير. وأوضح أن التحريات الأولية أكدت أن زعيم الخلية قام مع مشاركيه، بإعلان بيعتهم للخليفة المزعوم لتنظيم «داعش» الإرهابي قبل أن يخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة.

كما أفادت إجراءات البحث والتتبع بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية، ومواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة، بالموازاة مع إشادتهم بالعمليات الإرهابية لـ«داعش» في عدد من الدول الأجنبية.

ووفق المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لحماية التراب الوطني (المخابرات المدنية)، فقد أسفرت هذه العملية عن حجز أسلحة بيضاء، كبيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى أجهزة إلكترونية ومخطوطات ذات طابع متطرف. (وكالات)

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