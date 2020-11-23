شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يتعافى من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الاثنين، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، داعياً مواطنيه إلى وضع الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، في الوقت الذي يتفشى فيه الوباء بسرعة في البلاد.

وقال زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد أسبوعين على تأكد إصابته بالفيروس «أخيراً.. جاءت نتيجة الفحص سلبية». وفي شريط فيديو أعلن مبتسماً أنه عاد إلى مكتبه في مقر الرئاسة.

وقالت المتحدثة باسمه إن عوارض زيلينسكي (42 عاماً) كانت خفيفة وعزل نفسه في المنزل ثم في عيادة حكومية.

وذكر الرئيس: «علينا أن نعي هذه المخاطر الجديدة ونحمي أنفسنا إلى أقصى درجة مع الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي وتناول الفيتامينات وعزل المرضى».

وأصيب عدد من الوزراء والمسؤول عن المكتب الرئاسي في الأسابيع الماضية بالفيروس.

وحذر وزير الصحة مكسيم ستيبانوف مطلع الشهر، من أن البلاد باتت «قريبة من كارثة صحية» لعدم توفر الأسرَّة والطواقم الطبية اللازمة.

ومع هذه الإجراءات، وحدها المتاجر الضرورية، كمحال بيع المواد الغذائية والصيدليات ووسائل النقل العام، ستستمر في العمل.

والعدد التراكمي لحالات «كوفيد-19» في أوكرانيا تخطى 635 ألفاً، منها 11075 وفاة.