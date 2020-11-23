شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدافع منتخب جنوب إفريقيا نجكونجكا في حادث سير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي أمازولو المنافس في دوري جنوب إفريقيا الممتاز لكرة القدم، أن مدافعه الدولي أنيلي نجكونجكا توفي في حادث سير، الاثنين. وسبق لنجكونجكا (33 عاماً) المشاركة مع منتخب جنوب إفريقيا في نهائيات كأس العالم 2010 وكان ضمن تشكيلة البداية في الفوز 2-1 على فرنسا.

كما شارك المدافع الأيمن مع المنتخب في 53 مباراة دولية على مدار سبعة أعوام.

وكانت آخر مشاركة دولية له مع منتخب بلاده في 2016. وأمضى نجكونجكا تسعة مواسم في صفوف جنك البلجيكي وشارك معه في دوري أبطال أوروبا خمس مرات، ولعب للنادي 279 مباراة. وكان اللاعب الراحل ضمن تشكيلة القرن في الفريق في 2015 إلى جانب حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، ولاعب وسط مانشستر سيتي كيفن دي بروين.

وتعرض نجكونجكا للحادث بينما كان يجلس إلى جوار سيدة كانت تتولى قيادة المركبة قبل أن تفقد السيطرة عليها على طريق سريع في مكان يبعد نحو 50 كيلومتراً إلى الشمال من دربان. ولا تزال قائدة السيارة في المستشفى في حالة حرجة.

وقال بول هيربست مسؤول الإسعاف والإنقاذ في بيان : لدى وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ عثروا على رجل ممدد على الأرض على بعد 30 متراً تقريباً من حطام المركبة لم تظهر على الرجل أي علامات للحياة، وأعلنت وفاته.