شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يُصدر مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم نادي سيدات الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 35 لسنة 2020 بشأن تنظيم نادي سيدات الشارقة. ونص المرسوم على أن يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس النادي، سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي، قرينة صاحب السمو، حاكم الشارقة، ويعمل تحت إشرافها مباشرة.

ويكون مقر النادي الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن يُنشئ فروعاً أخرى له في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ويهدف النادي إلى تحقيق العديد من الأهداف، في مقدمتها الارتقاء بأفضل الخدمات الترفيهية والأنشطة الثقافية والتعليمية والصحية والرياضية للمرأة، وكذلك تفعيل مشاركة المرأة في الفعاليات والأنشطة التي تعنى بشؤون المرأة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير رأس المال البشري في شتى المجالات التي تخدم المرأة، وتوفير بيئة محفزة تسهم في تطوير وتنمية المواهب والمبادرات الإبداعية للمرأة، وتعزيز مكانة الإمارة في مختلف أنشطة المرأة على مستوى الدولة وخارجها، في إطار سياسات وتوجه الدولة والإمارة في هذا الشأن.

ويمكن للنادي في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات الآتية: رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالنادي، وتنظيم واستضافة الفعاليات والجوائز والمؤتمرات ذات الصلة بالمرأة، وتنظيم برامج التدريب ورعاية الموهوبين، وتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة لصقل مهاراتهم ومواهبهم، وتقديم الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية والرياضية والصحية للمرأة، من خلال مرافق النادي، وتوفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتشجيع وتأهيل المرأة في الإمارة لممارسة الأنشطة التي يقدمها النادي، والتعاون مع الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وأفراد المجتمع، في تطوير وتنمية الإمارة كواجهة ريادية للمرأة وتعزيز مكانتها محلياً ودولياً، توفير خدمات اللياقة والجمال والضيافة وتنمية المواهب للمرأة في جو من الخصوصية والرفاهية،

وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات، وإنشاء وتأسيس الشركات التجارية اللازمة لممارسة نشاطه وللأغراض الاستثمارية العائدة للنادي، وإدارة وتشغيل وتطوير المشاريع والمنشآت والمرافق التابعة للنادي، وأية اختصاصات أخرى يُكلف بها النادي من الرئيس.

ويُعين من يتولى إدارة النادي بقرار من الرئيس، ويُحدد القرار درجته المالية والوظيفية، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين الإداريين والفنيين، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون النادي واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بوجه خاص، اقتراح السياسة العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير العمل في النادي وعرضها على الرئيس لاعتمادها، والإشراف على سير العمل في النادي وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها، وإصدار اللوائح المالية والإدارية للنادي وأية تعديلات بشأنها، ووضع نظم العمل الداخلية فيه بعد اعتمادها من الرئيس، وتمثيل النادي في علاقاته مع الآخرين، وفتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للنادي وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للنادي وعرضهما على الرئيس لاعتمادهما، وتمثيل النادي في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس، والاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة، لمعاونته في أداء مهامه، وتفويض غيره من موظفي النادي بعض سلطاته وصلاحياته، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، واقتراح الهيكل التنظيمي للنادي وعرضه على الرئيس لاعتماده.