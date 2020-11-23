شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات النجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - *نعى عدد من الفنانين الإماراتيين والعرب عبر مختلف حساباتهم في مواقع التواصل، الموزع الموسيقي طارق عاكف الذي وافته المنية صباح الاثنين. ونشر فايز السعيد عبر «تويتر» صورة مع الراحل معلقاً: «مدرسة من مدارس الفن والذوق، وبصمة لا تنسى في مجال الأغنية العربية وبالأخص الخليجية».

*وجّه المخرج الإماراتي هاني الشيباني الشكر عبر صفحته على «إنستجرام» لعدد من المخرجين الإماراتيين، على مجهوداتهم في خدمة الوطن من خلال أعمالهم الوطنية ومنهم «نائلة الخاجة، وعلي مصطفى، وعبدالله حسن أحمد، وعمر إبراهيم، وعائشة الزعابي، وغيرهم». وعلق: «نستطيع أن نشعر عند مشاهدة أعمالهم بحجم الحب والشغف والإتقان في تقديم تفاصيل إماراتية لا يستطيع أن يعبر عنها سوى شخص معجون بحب هذه الأرض».

*شارك الفنان المصري الشاب أحمد مجدي متابعيه عبر «فيسبوك» البرومو التشويقي الأول لأحدث أعماله السينمائية «حظر تجول» للمخرج أمير رمسيس، والذي تشارك في بطولته إلهام شاهين، وأمينة خليل، ومحمود الليثي وآخرون. وعلق: «سعيد بالمشاركة في هذا العمل الذي يعرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42».

*نشر المطرب المصري تامر حسني، عبر حساباته بمواقع التواصل مقطع فيديو من زيارته لطفل من معجبيه كان قد تمنى رؤيته ليفاجئه حسني بالوجود في منزله، لدرجة أن الطفل لم يصدق ما رآه؛ نجمه المفضل، كما ظهر في الفيديو.

*احتفل سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» للصوتيات، بعيد ميلاده عبر صفحته على «تويتر»، وانهالت عليه التعليقات من عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، متمنين له دوام الصحة والنجاح ودعم الأغنية العربية.

*انضمت حديثاً الفنانة ليالي دهراب إلى أسرة مسلسل «مارغريت» للفنانة الكويتية حياة الفهد والمقرر عرضه خلال رمضان المقبل، وأعلنت الفهد عبر «إنستجرام» أنه مازال البحث مستمراً عن أبطال آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقاً.