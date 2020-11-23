شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «التربية» و«هلا بالصين» للترويج لمبادرة تعلم بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع شركة «هلا بالصين»؛ بهدف الترويج لمبادرة تعلم في الإمارات في جمهورية الصين الشعبية، عبر التعاون والتنسيق مع الشركة باعتبارها منصة استثمارية مشتركة بين البلدين، وتنضوي تحت مظلتها مجموعة من الشركات الصينية الأخرى ذات الامتداد المجتمعي الواسع في الأوساط الصينية.

تهدف المذكرة، التي وقعها من جانب الوزارة الدكتور حسان عبيد المهيري الوكيل المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية، ومن جانب «هلا بالصين» الدكتور حمد عبدالقادر آل علي مدير الشركة؛ وذلك بحضور الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة «هلا بالصين»، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا مدير إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية، إلى تقديم مبادرة «تعلّم في الإمارات» وربطها مع الكيانات الصينية الحكومية والخاصة ذات العلاقة والمساعدة في عملية التواصل بين وزارة التربية والتعليم الإماراتية والهيئات الصينية الحكومية والخاصة.

وأكد الدكتور حسان المهيري أهمية التعاون والتنسيق مع الجانب الصيني وفقاً لما حددته المذكرة؛ بهدف الانطلاق بالتعليم العالي الإماراتي إلى مزيد من الآفاق العالمية التي تنسجم بدورها مع توجهات وزارة التربية والتعليم ورؤيتها الاستشرافية لمستقبل التعليم العالي، وبيّـن أن التعاون مع شركة هلا بالصين يعد خطوة مهمة من شأنها فتح مزيد من قنوات التواصل مع الجانب الصيني، بما يدعم منظومة التعليم العالي في الدولة ويكسبها بعداً تنافسياً جديداً من شأنه الوصول بها إلى المنظومات التعليمية العالمية.

من جانبه، قال الشيخ ماجد المعلا: «يسعدنا أن نطلق مبادرة التعلم في الإمارات للطلاب الصينيين بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، في خطوة تؤكد التزامنا بتطوير قطاع التعليم ودعم الابتكار والشباب في كلا البلدين، ومنذ انطلاقها، طرحت «هلا بالصين» عدداً من المبادرات التي تهدف إلى توطيد جسور التواصل بين الإمارات والصين، وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما».

