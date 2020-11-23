شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية بنسبة 50% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

بتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49، أصدر اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، قراراً بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% وإلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية بدءاً من الثاني من ديسمبر 2020 ولمدة شهر.

وأوضح سلطان بن عبدالله النعيمي أن قرار التخفيض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 23/11/2020 باستثناء مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة «شاسي» بدون ترخيص، ومخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادرة، وفق قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم 54.

وقال قائد عام شرطة عجمان أن قرار التخفيض جاء تسهيلاً على المخالفين في الدفع للتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة وحرصاً من شرطة عجمان على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم.

ودعا أصحاب المركبات إلى الإسراع في تسديد المخالفات، والاستفادة من الخصم الممنوح خلال المدة المحددة، وتجنب ارتكاب المخالفات والحوادث والالتزام بقواعد وإرشادات المرور، متمنياً السلامة للجميع.