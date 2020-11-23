محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي: قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إدراج جماعة الأخوان الإرهابية بأكملها، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات. كما قررت المحكمة إدراج 28 عنصرًا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين. وضمت الأسماء على قوائم الإرهابيين، عبدالمنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر، وعلاء عبدالفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبوبركة، ومحمد الباقر، ومحمد القصاص، وأحمد عبدالهادي، ومحمود فتحي، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوي، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حماده، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامي، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازي، ومحمد عمرو، وعبدالرازق المليجى، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبوالسعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف، على قائمة الإرهابيين.

كانت هذه تفاصيل خبر بينهم "أبوالفتوح والشاطر".. "الجنايات" تدرج جماعة الإخوان على قوائم الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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