صور.. محافظ البحيرة يتفقد لجان جولة إعادة انتخابات النواب في دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الاثنين عددًا من اللجان بمدينة دمنهور، لمتابعة سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.
وجهزت محافظة البحيرة ٦٥٣ مركزًا انتخابيًا يضم ١٢٩٦ لجنة فرعية لاستقبال ٤ ملايين و١٢ ألفًا و٣٣٨ ناخبًا.
وصرح آمنة، أن جميع اللجان جرى تزويدها بمظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.
وأشار إلى ربط مركز العمليات الرئيسي بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل أية مشكلة.
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