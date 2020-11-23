إزالة 3 تعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أعلنت الدكتورة منال عوض، إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في نطاق الإقليم، منها حالتان بنطاق مركز ومدينة دمياط لحالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة 120 مترا، وحالة بناء مخالف بمساحة 80 مترا.
وأوضحت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنه جرى إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية على مساحة 60 مترا بكفر البطيخ.
وأكدت محافظ دمياط، استمرار الحملات للتصدي لكافة حالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع المراكز والمدن.
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