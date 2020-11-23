صور.. مبادرة لتدريب السيدات على الحرف اليدوية في سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، إنه جرى بدء تدريب السيدات السيناويات في المدينة على الصناعات الحرفية واليدوية لتأهيل المرأة ودعمها، ضمن مبادرة تكوين الأسرة السيناوية المنتجة التي أطلقها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح له اليوم الاثنين، أن الدورة التدريبية انطلقت يوم السبت الماضي ومستمرة حتى الخميس المقبل تحت شعار "السيدات يمضين قدمًا " بمدينة سانت كاترين، لتدريب المرأة على الصناعات الحرفية واليدوية طبقًا للموارد البيئية المتاحة، واحتياجات مدينة سانت كاترين.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه من المقرر أن يقوم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة التدريب، وتسليم شهادات اجتياز للسيدات المشاركة في الدورة التدريبية، وسيقام معرض "أوكازيون" على هامش الدورة التدريبية، يتضمن احتياجات الشتاء ومستلزمات المرأة بمدينة سانت كاترين.