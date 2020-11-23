الولايات المتحدة / قتلى وجرحى في عمليّة طعنٍ داخل كنيسة بكاليفورنيا

بريطانيا / إصدار جوازات سفر "كوفيد - 19" تعتزم الحكومة البريطانية إصدار جوازات سفر خاصة لمواطنين تلقوا التلقيح من فيروس "كورونا". ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أمس الأحد، عن مصادر (لم تسمها) ... 23 نوفمبر 2020 11:33

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