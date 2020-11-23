ساركوزي يمثُل أمام المحكمة بتهمة محاولة رشوة قاضٍ وإستغلال النفوذ

يمثل الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي أمام المحكمة اليوم الإثنين، بتهمة محاولة رشوة قاض وإستغلال النفوذ.
ويؤكد ممثلو الادعاء أن ساركوزي عرض وظيفة "رائعة" في موناكو على القاضي جيلبرت أزيبرت، مقابل معلومات سرية حول تحقيق في قبول ساركوزي مدفوعات غير قانونية من وريثة "لوريال" ليليان بيتنكور لحملته الرئاسية عام 2007.
وكان المحققون منذ عام 2013 يتنصتون على المكالمات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتسوغ، أثناء بحثهم في شبهات تمويل ليبيا حملة ساركوزي الإنتخابية عام 2007.
وقال ممثلو الادعاء "عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتسوغ ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت"، مشيرين إلى أن ساركوزي عرض مساعدة أزيبرت في الحصول على وظيفة موناكو مقابل مساعدة من الداخل.
المصدر: "رويترز"
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