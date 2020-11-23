إلتقى وليّ العهد، نتنياهو يسافر إلى السعودية لقضاء 3 ساعاتٍ فقط

أكدت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" اليوم، الاثنين 23 أكتوبر 2020، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلتقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالسعودية أمس الأحد.
من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو إلتقى محمد بن سلمان في لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد أن إستقل طائرة إلى مدينة "ناعوم" الساحلية، حيث أمضى هناك 3 ساعات ثم عاد.
ورفض مكتب نتنياهو التعليق على هذا الخبر.
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