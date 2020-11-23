معلومات قد لا تعرفها عن جبل طوبق بالرياض

شهد جبل طويق، ختام قمة العشرين، حيث تم عرض عملٍ فني قصير مستلهم من القمة، التي استضافتها السعودية، أبرز اعتزاز وفخر السعودية بتراثها وتاريخها.

واختتم قادة دول مجموعة العشرين أمس أعمال الدورة الـ 15 لاجتماعات قادة المجموعة، افتراضياً، وعُقِدت يومي 21 و22 نوفمبر برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جبل طويق أحد أهم المعالم الجغرافية في الجزيرة العربية، وأحد أبرز المعالم الطوبوغرافية التي يمكن رؤيتها من الفضاء الخارجي، يقع في المملكة العربية السعودية.

يعد قلب إقليم اليمامة التاريخي وإقليم نجد. اسم الجبل طويق تصغير

لكلمه طوق وتصغير الأسماء لتمليحها عادة قديمة عند العرب. طويق من أقدم الآثار في نجد التي عرفوها شعوب الجزيرة العربية منذ زمنٍ طويل فالحفريات الأثرية العالمية الجارية اليوم تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تغوص عميقًا حتى ما قبل التاريخ، لتكشف عن الكثير من التفاصيل المثيرة التي تتعلق بالهجرات الإنسانية القديمة، وتؤكد وجود قرى قديمة على امتداد جبال طويق. أعلى قمم حافة طُويق؛ قمة فريدة الشَّظْية الواقعة شمال غرب مدينة الحَريِق في منطقة الرياض، إذ يبلغ ارتفاعها نحو 1200 مترًا.

جبل طويق هو عبارة عن هضبة ضيقة من الصخر الجيري ويمتد لما يقارب 800 كلم من صحراء نفود الثويرات في الزلفي شمالًا وحتى مشارف وادي الدواسر والربع الخالي جنوبًا على شكل قوس (أو "طوق" لأنه يطوّق ويحيط بمنطقة واسعة) يتجه طرفاه نحو الغرب. وتنحدر السفوح الشرقية لطويق بشكل تدريجي، بخلاف الجانب الغربي الذي ينقطع بشكل مفاجئ، وتنحدر على جانبه الشرقي عدة أودية أشهرها وادي حنيفة الذي تقع على ضفافه مدينة الرياض، كما تشقّه بشكل كامل من الغرب إلى الشرق أودية مثل وادي نساح ووادي الأوسط وشعيب لحاء.