بيلاروسيا تسجل 1483 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بمقدار 1483 حالة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 125 ألفا و482 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البيلاروسية، في بيان

لها أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أنه تم تسجيل 125 ألفا و482 حالة مع اختبار إيجابي لفيروس كورونا المستجد والعدد الإجمالي لفحوصات الكشف عن الفيروس بلغت 3 ملايين و91 ألفا و238 فحصاً.وأضافت أنه خلال فترة انتشار العدوى في البلاد سجلت 1104 حالات وفاة لمرضى يعانون أيضاً من عدد من الأمراض المزمنة إلى جانب إصابتهم المؤكدة بفيروس كورونا.وأشار البيان إلى أنه حتى اليوم تعافى وخرج 104 آلاف و698 شخصاً من المستشفيات، تأكدت سابقاً إصابتهم بـ بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".